Сегодня с 00:00 часов полностью будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Мирзы Алекпера Сабира и Абдуллы Мирзоева в поселке Кешля Низаминского района Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Поэтому будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 38 и 15, пролегающих через эту территорию.

Так, конечная остановка автобусов № 38 перенесена на ул. А. Мирзоева, а автобусы № 15 будут разворачиваться у перекрестка улиц Мирзы Алекпера Сабира и Пушкина и ехать по установленной схеме.

Изменения будут оставаться в силе до полного устранения ограничения, которое введено в связи со строительством разноуровневого путепровода тоннельного типа на железнодорожном переезде.