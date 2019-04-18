В Баку перекроют эти дороги - ФОТО
Сегодня с 00:00 часов полностью будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Мирзы Алекпера Сабира и Абдуллы Мирзоева в поселке Кешля Низаминского района Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Поэтому будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 38 и 15, пролегающих через эту территорию.
Так, конечная остановка автобусов № 38 перенесена на ул. А. Мирзоева, а автобусы № 15 будут разворачиваться у перекрестка улиц Мирзы Алекпера Сабира и Пушкина и ехать по установленной схеме.
Изменения будут оставаться в силе до полного устранения ограничения, которое введено в связи со строительством разноуровневого путепровода тоннельного типа на железнодорожном переезде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!