Прокуратура Абшеронского района распространила заявление в связи с вооруженным инцидентом в поселке Масазыр.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Абшеронского района, 27 апреля, около 16:30, Эхтирам Юсифов, комендант жилого комплекса "Yeni Baki" перед офисом по купле и продаже недвижимости "Гюнеш" на улице Алиага Вахида в поселке Масазыр Абшеронского района, открыл огонь из огнестрельного оружия "Винсентестер" по Талыбову Мамеду, Гасымову Камрану и Зауру Ганджалиеву, работающих в том офисе.

Пострадавшие были доставлены в городскую клиническую больницу №1.

Прокуратура Абшеронской области возбудила уголовное дело по статье 29,120.2.4 (покушение на умышленное убийство с применением особой жестокости) Уголовного кодекса. Была проведена соответствующая экспертиза.

Эхтирам Юсифов был задержан в качестве подозреваемого по делу.