В Азербайджане приняли важное решение по вузам
В Азербайджане переименован ряд специальностей уровней магистратуры и докторантуры вузов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Специальности "Клиническая психология" уровня магистратуры и "Медицинская психология" уровня докторантуры переименованы в специальность "Клиническая (медицинская) психология".
Изменение внесено в Классификацию специальностей уровня докторантуры высшего образования" и Классификацию специальностей (специализаций) уровня магистратуры высшего образования.
Психологическое обследование из числа социально-психологических услуг - "Услуга по психодиагностике и изучению личности" - переименовано в "Психологическое обследование и изучение личности".
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