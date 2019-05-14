В Азербайджане переименован ряд специальностей уровней магистратуры и докторантуры вузов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Специальности "Клиническая психология" уровня магистратуры и "Медицинская психология" уровня докторантуры переименованы в специальность "Клиническая (медицинская) психология".

Изменение внесено в Классификацию специальностей уровня докторантуры высшего образования" и Классификацию специальностей (специализаций) уровня магистратуры высшего образования.

Психологическое обследование из числа социально-психологических услуг - "Услуга по психодиагностике и изучению личности" - переименовано в "Психологическое обследование и изучение личности".