В Азербайджане завершается регистрация на второй экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих приемный экзамен в вузы и колледжи на русском языке. Как передае Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Второй экзамен по азербайджанскому языку пройдет в Баку и Нахчыване 26 мая.

Учащиеся 9-х и 11-х классов, принявшие участие в экзамене, проведенном 5 мая, но не присоединившиеся к участию в конкурсе, объявленном вузами и колледжами, во втором экзамене не участвуют. Балл, набранный ими на первом экзамене, будет внесен в итоговый аттестационный документ.

Абитуриенты, желающие поступить в вузы и колледжи, но не принявшие участия в экзамене по азербайджанскому языку 5 мая или получившие неудовлетворительную оценку, должны сегодня до 23:59 пройти регистрацию, чтобы принять участие во втором экзамене по азербайджанскому языку, который состоится 26 мая.