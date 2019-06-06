По подозрению в краже 3-летней Захры задержан один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, задержанной является жительница Масаллинского района Тезегюль Назарова.

Она была задержана сотрудниками полиции на территории Низаминского района Баку. В это время женщина находилась с Захрой. В настоящее время она допрашивается в отделении полиции, ведутся другие следственные мероприятия.

Расследование по факту продолжается.

Отметим, что пропавшая два дня назад Захра Багирзаде была найдена сегодня и передана семье.

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