https://news.day.az/society/1126599.html В Баку задержана похитительница 3-летней девочки - ФОТО
В Баку задержана похитительница 3-летней девочки - ФОТО
По подозрению в краже 3-летней Захры задержан один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, задержанной является жительница Масаллинского района Тезегюль Назарова.
Она была задержана сотрудниками полиции на территории Низаминского района Баку. В это время женщина находилась с Захрой. В настоящее время она допрашивается в отделении полиции, ведутся другие следственные мероприятия.
Расследование по факту продолжается.
Отметим, что пропавшая два дня назад Захра Багирзаде была найдена сегодня и передана семье.
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