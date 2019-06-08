На сайте National Geographic размещен фоторепортаж, посвященный Азербайджану. Авторы публикации побывали в самых интересных местах Баку, а также регионах, передает Day.Az.

Как пишет сайт, каждое удивительное путешествие заслуживает того, чтобы о нем сохранились соответствующие воспоминания. Фототур в Азербайджан был по-настоящему удивительным и оставил на память сотни фотографий.

Гобустан. Знаменитые грязевые вулканы Абшеронского полуострова. Почти монохромный, "лунный" пейзаж.

Гобустанский заповедник, где на скалах сохранились сотни петроглифов времен неолита.

Старый Баку - Ичеришехер.

Атешгях, зороастрийский комплекс XVII века. Танцующие языки неугасимого пламени Атешгяха завораживают.

Поселок Мардакян, Четырехугольный замок, увенчанный 22-метровой башней.

Янардаг - холм, который днем и ночью облизывают языки пламени.

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В оставшиеся дни были и ночной Баку, и интерьеры мечети в Габала, и горные пейзажи, и витражи дворца Шекинских ханов.

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