National Geographic: удивительное фото-путешествие в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
На сайте National Geographic размещен фоторепортаж, посвященный Азербайджану. Авторы публикации побывали в самых интересных местах Баку, а также регионах, передает Day.Az.
Как пишет сайт, каждое удивительное путешествие заслуживает того, чтобы о нем сохранились соответствующие воспоминания. Фототур в Азербайджан был по-настоящему удивительным и оставил на память сотни фотографий.
Гобустан. Знаменитые грязевые вулканы Абшеронского полуострова. Почти монохромный, "лунный" пейзаж.
Гобустанский заповедник, где на скалах сохранились сотни петроглифов времен неолита.
Старый Баку - Ичеришехер.
Атешгях, зороастрийский комплекс XVII века. Танцующие языки неугасимого пламени Атешгяха завораживают.
Поселок Мардакян, Четырехугольный замок, увенчанный 22-метровой башней.
Янардаг - холм, который днем и ночью облизывают языки пламени.
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В оставшиеся дни были и ночной Баку, и интерьеры мечети в Габала, и горные пейзажи, и витражи дворца Шекинских ханов.
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