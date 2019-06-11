https://news.day.az/society/1127860.html В Габале построят Детский реабилитационный центр
В Габале построят Детский реабилитационный центр
Во второй половине текущего года в Габалинском районе планируется начать строительство Детского реабилитационного центра. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В лечебном учреждении детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в этом регионе, будут оказываться услуги реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях.
Отметим, что по поручению главы государства предпринимаются важные шаги по совершенствованию реабилитационной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре