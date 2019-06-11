https://news.day.az/society/1127899.html Тяжелое ДТП в Габале, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Габале, есть погибший и пострадавшие
В Габалинском районе произошло тяжелое ДТП, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
ДТП произошло в поселке Нидж около 5 часов утра. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, трое получили тяжелые травмы.
Погибший - житель села Мирзабейли Мурадов Шахмурад Горхмаз оглу (1997).
Пострадавшие - жители села Нидж Габалинского района Бояджари Борис Багрович, 1973 г.р. и Бояджари Дмитрий Борисович, 1999 г.р., житель села Улудаш Зейналов Изафеддин Наджмеддин оглу, 1961 г.р.
Зейналов и Дмитрий Бояджари были отправлены на лечение в Баку.
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