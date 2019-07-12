В CinemaPlus стартовали акции для жителей Гянджи
В CinemaPlus Xəmsə Park и CinemaPlus Gəncə Mall каждый вторник проводится акция Super Gün и каждую среду акция Ailə Günü, в которых цены на билеты составляют от 2 AZN, а попкорн 1 AZN, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Акция Super Gün будет активна с 16 июля.
Тариф:
2D, в течении всего дня - 2.5 AZN
3D, в течении всего дня - 3.0 AZN
В течении всего дня местные и турецкие фильмы - 3.5 AZN
Platinum зал, в течении всего дня - 5 AZN
Акция Ailə günü будет активна с 17 июля.
Акция предназначена только для детей, семей и просмотра анимационных фильмов для детей до 12 лет в сопровождении взрослых.
Тариф:
2D
09:00-17:00 - 2 AZN
После 17:00 - 3 AZN
3D
09:00-17:00 - 3 AZN
После 17:00 - 4 AZN
Местные и турецкие фильмы
09:00-17:00 - 3 AZN
После 17:00 - 4 AZN
Platinum зал, в течении всего дня - 5 AZN
Акции не действительны в праздничные и в нерабочие дни.
Во время Super Gün, Ailə Günü и других скидочных акций не действуют бонусные карты (CineClub и Umico).
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