В Азербайджане ежегодно 22 июля отмечается профессиональный праздник - День национальной прессы. Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм, купон на напиток и попкорн.

Для этого необходимо:

Подойти к кассе кинотеатра

Показать рабочее удостоверение

Заполнить бланк

Выбрать фильм

Получить купон для напитка и попкорна

"Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми. Пусть ваши издания процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. Искреннее спасибо представителям медиа за то, что вы выбрали такой ответственный и непростой труд", - говорится в сообщении.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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