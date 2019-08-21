https://news.day.az/society/1149278.html "Азеришыг" об освещении центральных дорог в дневное время
"Азеришыг" об освещении центральных дорог в дневное время
ОАО "Азеришыг" прокомментировало ситуацию с освещением некоторых улиц в ночное время и отключением света на центральных дорогах в дневные часы.
Основная обязанность структуры является обеспечение населения электричеством в устойчивом, качественном и безопасном режиме, передает в среду Trend со ссылкой на ОАО, передает Day.Az.
Как отметил источник, освещение улиц не входит в функции ведомства.
"Потребность в электричестве Управления уличного освещения полностью обеспечивается", - сообщили в ведомстве.
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