В Список структур, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства культуры Азербайджана, внесено изменение, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с решением, изменена структура министерства культуры.

Парки культуры и отдыха выведены из списка хозрасчетных структур, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру минкультуры.

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