Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в "Список членов Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджанской Республики", утвержденный решением Кабинета министров от 3 марта 1994 года № 93.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Обновленный список выглядит следующим образом:

Председатель комиссии - заместитель премьер-министра Азербайджана;

Заместитель председателя комиссии - начальник Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана;

Члены комиссии:

Начальник отдела коммуникации, строительства и коммунально-хозяйственных вопросов Аппарата Кабмина;

Начальник отдела по вопросам безопасности и обороны Аппарата Кабмина;

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям;

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий;

Заместитель министра здравоохранения;

Заместитель министра образования;

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги";

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана;

Председатель правления Бакинского транспортного агентства;

Начальник отдела экспертизы дорожно-транспортных происшествий Судебно-экспертного центра Министерства юстиции;

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана;

Заведующий кафедрой перевозок на транспорте и организации дорожного движения Азербайджанского технического университета министерства образования;

Глава отдела городского хозяйства Исполнительной власти города Баку;

Инспектор отдела по пропаганде безопасности движения и связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, ответственный секретарь комиссии.

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