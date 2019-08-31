В Азербайджане определены ответственные за безопасность на дорогах - СПИСОК
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в "Список членов Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджанской Республики", утвержденный решением Кабинета министров от 3 марта 1994 года № 93.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
Обновленный список выглядит следующим образом:
Председатель комиссии - заместитель премьер-министра Азербайджана;
Заместитель председателя комиссии - начальник Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана;
Члены комиссии:
Начальник отдела коммуникации, строительства и коммунально-хозяйственных вопросов Аппарата Кабмина;
Начальник отдела по вопросам безопасности и обороны Аппарата Кабмина;
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям;
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий;
Заместитель министра здравоохранения;
Заместитель министра образования;
Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги";
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана;
Председатель правления Бакинского транспортного агентства;
Начальник отдела экспертизы дорожно-транспортных происшествий Судебно-экспертного центра Министерства юстиции;
Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана;
Заведующий кафедрой перевозок на транспорте и организации дорожного движения Азербайджанского технического университета министерства образования;
Глава отдела городского хозяйства Исполнительной власти города Баку;
Инспектор отдела по пропаганде безопасности движения и связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, ответственный секретарь комиссии.
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