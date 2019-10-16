С 10 по 12 октября в Баку (Азербайджанская Республика) в рамках 13-й Азербайджанской международной выставки "Образование EduExpo" по заказу Россотрудничества проходила "Выставка российской книги", направленная на популяризацию российских изданий: учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов. Организатором мероприятий выступила Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования".

Основной целью выставки стала поддержка русского языка и образования на русском языке в школах Азербайджанской Республики, их продвижение за счет массового использования учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов, художественной литературы российских авторов и доступа к электронным библиотекам российских литературных изданий и ресурсам по русскому языку, литературе, культуре, истории России.

На выставке были представлены книги ведущих российских издательств, специализирующихся на выпуске современной учебной и художественной литературы ("Просвещение", "Златоуст", "ИКАР", "Союз-Художников" и другие). В качестве докладчиков выступили В.О. Квитковский (Издательство "Икар"), зав. кафедрой "Издательское дело и книговедение" И.Л. Шурыгина (ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"), главный редактор, к.филол.н. А.В. Голубева (Издательство "Златоуст"), А.О. Гайчук (Издательство "Союз Художников"), директор по внешним коммуникациям К.Е. Колесникова (Издательство "Просвещение"). Специальным гостем мероприятия стал один из авторов проекта "Смешарики" И.М. Шевчук, член Союза писателей России.

В рамках деловой программы выставки российской книги были организованы встречи с авторами учебников и учебных пособий, детским писателем, проведены семинары, мастер-классы, интерактивные игры по русскому языку.

"Выставку российской книги" посетили учащиеся и преподаватели русских школ, функционирующих на территории Азербайджанской Республики, соотечественники, проживающие в Азербайджане, переводчики, представители средств массовой информации и другие заинтересованные граждане Азербайджанской Республики. Фактическое количество очных участников мероприятий составило 600 человек.

Участники мероприятий выразили организаторам выставки глубокую благодарность и искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество в рамках проведения информационно-презентационных мероприятий и надежду на дальнейшее продолжение совместной работы, направленной на популяризацию российских изданий в Азербайджанской Республике.

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