Известный писатель Ровшан Абдуллаоглу, автор бестселлеров, постоянно удивляющий читателей своими путешествиями в самые экстравагантные места планеты, теперь отправился в страну ледников - в Антарктиду. Эта поездка, требующая не только надлежащей физической подготовки, но и значительных материальных средств, реализуется при поддержке EGE HOSPITAL, с которой, как рассказал автор, у него запланировано ещё несколько интересных проектов. Согласно данным, размещенных на социальной странице Ровшана Абдуллаоглу, писатель, отправившийся в путь 21 ноября, уже достиг Антарктиды.

Своё путешествие писатель начал со столицы Аргентины - города Буэнос-Айрес. Также он побывал в других городах, где посетил исторические достопримечательности, музеи, парк Исчигуаласто и Национальный парк Талампайя, которые являлись местами обитания динозавров.

Долина Талампайя, общая площадь которой составляет 2800 квадратных километров, некогда полностью покрытая зеленью, реками и густыми лесами, была обителью различных динозавров, но в настоящее время эта долина - безводная, засушливая пустыня, состоящая из скал и камней высотой до 145 метров. В музеях при Национальном парке хранятся драгоценные археологические и палеонтологические раскопки, останки динозавров, которые жили миллионы лет назад. Напомним, что оба национальных парка включены в мировое наследие ЮНЕСКО.

Писатель также поделился интересными сведениями о чудесном водопаде Игуасу, расположенном на границе Аргентины и Бразилии, объединенном сотнями отдельных водопадов общей шириной три километра и высотой восемьдесят метров, откуда он отправился в самый южный город Аргентины и полушария в целом - Ушуаю, называемую "концом света". Этот маленький город, расположенный на архипелаге Огненная Земля и некогда являющийся местом поселения индуистских племен, в настоящее время играет роль двери в Антарктиду для путешественников. Отсюда путешественники, исследователи, пересекая на корабле пролив Дрейка, отправляются на родину пингвинов.

Напомним, что согласно общепринятому международному соглашению об Антарктиде, материк не считается территорией ни одного государства, и там действуют всего лишь научно-исследовательские станции нескольких стран. Поскольку Антарктида является единственной большой территорией на Земле, сохранившей свою первозданную природу, защита естественной среды имеет большое значение, и поэтому судна оставляют в отдалении и на ледяную землю отправляются на специальных экспедиционных лодках. Даже топливо на моторных лодках заправляется только на корабле, чтобы ни одна капля не попала в море. В план поездки писателя входит также посещение антарктических станций, знакомство с их научной деятельностью.

Говорят, что у тех, кто посещает Антарктиду, есть такой девиз: "Не увозите с Антарктиды ничего, кроме фотографий, приятных впечатлений, хороших воспоминаний и прекрасного настроения".

Мы также желаем нашему писателю успехов на этом интересном и опасном пути и возвращения на родину с хорошими впечатлениями и интересной информацией.