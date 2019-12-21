https://news.day.az/society/1187751.html Пассажиров вынужденно севшего в Баку самолета отправили в Москву
Пассажиров вынужденно севшего в Баку самолета отправили в Москву
Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air совершившего вынужденную посадку в Баку отправлены в субботу в Москву другим авиалайнером, сказали в субботу Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
"В 21:04 по местному времени самолет вылетел из Баку в Москву", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Гоа-Москва, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по техническим причинам. В 11:05 по бакинскому времени он успешно приземлился. Пассажиры авиалайнера несколько часов провели в бакинском аэропорту.
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