Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air совершившего вынужденную посадку в Баку отправлены в субботу в Москву другим авиалайнером, сказали в субботу Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"В 21:04 по местному времени самолет вылетел из Баку в Москву", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Гоа-Москва, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по техническим причинам. В 11:05 по бакинскому времени он успешно приземлился. Пассажиры авиалайнера несколько часов провели в бакинском аэропорту.