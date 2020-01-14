В Баку проводятся подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО

В Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы в связи с проведением 30-й годовщины трагедии 20 Января, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть столицы.

На территории Аллеи шехидов и вокруг нее проводятся работы по благоустройству, составляются специальные композиции из гвоздик.

Работы завершатся 19 января.

Напомним, что распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева утвержден "План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января".

Запланированы организация посещения столичной общественностью Аллеи шехидов, почтение памяти шехидов в 12:00 минутой молчания, спуск в знак скорби в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января Государственного флага в городах и районах, селах и поселках республики и другие мероприятия.