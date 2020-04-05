В Шеки принимаются меры против нарушителей карантинного режима

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции со стороны сотрудников Районного отдела полиции города Шеки осуществляются предусмотренные меры на территории района.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, правила особого карантинного режима постоянно доводятся до сведения жителей посредством динамиков в служебных автомобилях.

Граждане, находящиеся на улице, а также в автомобилях и городских автобусах, проверяются сотрудниками полиции с помощью планшета, определяется наличие разрешения.

В отношении, тех кто без разрешения выходит на улицу, принимаются соответствующие меры.

Меры в этом направлении будут продолжены в период установленного режима.

Отметим, что с 31 марта по 20 апреля с целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией в Азербайджане запрещена деятельность по некоторым сферам работы и услуг.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах. С 5 апреля выход на улицу для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, получения неотложной медицинской помощи, участия в похоронах ближайших родственников или выноса бытовых отходов возможен при получении SMS-разрешения. SMS не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности жизни и здоровью. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган.

Реклама

Людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

Реклама

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. При необходимости выходить из дома следует придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.