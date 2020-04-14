В Азербайджане за нарушение карантина оштрафованы 18 687 водителей

Обнародовано число нарушителей особого карантинного режима за прошедший день.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции, за нарушение особого карантинного режима, установленного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 00:00 13.04.2020 по 00:00 14.04.2020 на автомобильных дорогах республики 2204 человека были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

В сообщении отмечается, что в целом с 01.04.2020 года и на сегодняшний день к административной ответственности за нарушение карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе в Баку, привлечены 18 687 участников движения.