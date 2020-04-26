Молитва 3-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 апреля - третий день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 4:07, а ифтар в 19:46.
Предлагаем вашему вниманию молитву третьего дня месяца:
"Allahummərziqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc-əl nəsibən min küli xeyrin tunzilu fih. Vicudikə ya əcvədəl-əcvədin".
Перевод:
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. О, Аллах! Сделай в этот месяц внимательным и бодрым мое сознание, и отдали меня от ошибок и промахов. Ниспошли мне добро и благо из Своей щедрости, о щедрейший из всех щедрых!
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
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