Азербайджан благополучно вышел из кризиса пандемии

Азербайджан мобилизовал все имеющиеся у него ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса. В стране применяется особый карантинный режим. На определенные сферы деятельности были наложены либо частичные ограничения, либо работа была приостановлена ​​полностью. Контакты между людьми были сведены к минимуму. Познавательные материалы по соблюдению карантинных правил и соблюдению правил личной гигиены были представлены населению в СМИ. Лозунги #evdəqal и #bizbirlikdəgüclüyük cтали частью нашей повседневной жизни.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

"Серьезные своевременные меры, принятые правительством Азербайджана послужили минимизированию количества инфицированных. Принимая во внимание общую ситуацию в стране, Оперативный штаб осуществил смягчительные меры в рамках применяемого режима карантина", - заявил парламентарий.

Как добавил он, несмотря на то, что движение в общественных местах разрешено, была отменена система СМС-разрешений и люди могут свободно передвигаться, это не значит, что можно росслабляться.

"Пандемия еще не завершена. Гражданам по-прежнему следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и не ходить в общественные места без необходимости. К сожалению, наблюдается рост числа инфицированных из-за того, что некоторые безответственные граждане не соблюдают эти правила. Пандемия коронавируса будет продолжаться до тех пор, пока против нее не будет изобретена вакцина. Наше население должно привыкнуть жить в таких условиях", - посоветовал Бадамов.

Именно своевременные указания Президента Ильхама Алиева и его план действий, продолжил наш собеседник, позволили нашей стране выйти из сложной ситуации с минимальными потерями.

"План действий в основном охватывал три области. Это были программы защиты экономической деятельности и государственной поддержки предпринимательства, государственной поддержки занятости и социального обеспечения, а также государственной поддержки макроэкономической стабильности. Эти программы включали финансовую поддержку для защиты экономической деятельности в сферах, непосредственно затронутых пандемией, а также введение налоговых льгот и преференций", - перечислил он.

Продолжая вышесказанное, депутат напомнил о выплатах заработной платы людям, временно оказавшимся дома из-за COVID-19, оказание финансовой и продовольственной помощи малоимущим и другие вопросы.

"Главное было сохранить финансовую стабильность в стране в столь сложной ситуации. Благодаря этим действиям, стало возможно избежать резкого ухудшения финансового положения населения Азербайджана", - сказал наш собеседник.

Депутат считает, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан серьезно готовится к постпандемическому периоду.

"Мировой порядок не будет таким же в постпандемический период, как это было до пандемии. Поэтому ведется работа по налаживанию экономического сотрудничества в соответствии с вызовами новой эпохи. Требуется более широкое использование современных технологий и инноваций. Поэтому наша страна тесно сотрудничает с ведущими мировыми технологическими компаниями и считаю, что Азербайджан максимально готов к интеграции в новый мировой порядок", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов