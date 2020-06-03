Дорожная полиция предупредила граждан

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажироперевозками, а также к пассажирам, пользующимся общественным транспортом, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление.

Как говорится в сообщении, Кабмин принял решение о том, что неношение в Азербайджане медицинских и тканевых масок, респираторов, защищающих дыхательные пути, и несоблюдение социальной дистанции, влекут за собой привлечение к ответственности.

За нарушение этих требований 2 июня 2020 года в Кодекс об административных проступках внесена поправка и установлена соответствующая ответственность.

Учитывая это, ГУГДП доводит до внимания участников дорожного движения, что за неиспользование индивидуальных защитных средств в такси и автобусах, используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках, в соответствии со ст. 211.2 вышеуказанного Кодекса физические лица будут штрафоваться на 50 манатов, должностные лица - на 100 манатов, юридические лица - на 200 манатов.

За повторное совершение этого проступка в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании согласно ст. 211.3 Кодекса об административных проступках физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.