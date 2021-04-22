В Физули перевернулся автомобиль,

В Физулинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, на территории села Учбулаг перевернулся автомобиль "Mitsubishi-Pikap L 200", за рулем которого находился житель Абшеронского района Дж.Танрыгулиев.

В результате аварии водитель скончался, 5 пассажиров были госпитализированы.

По факту ведется расследование.