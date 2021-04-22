https://news.day.az/society/1336206.html В Физули перевернулся автомобиль, много пострадавших
В Физули перевернулся автомобиль, много пострадавших
В Физулинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, на территории села Учбулаг перевернулся автомобиль "Mitsubishi-Pikap L 200", за рулем которого находился житель Абшеронского района Дж.Танрыгулиев.
В результате аварии водитель скончался, 5 пассажиров были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре