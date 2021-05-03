МВД оштрафовало председателя муниципалитета

1 мая на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района была обнаружена свалка промышленных и бытовых отходов.

Об этом Day.Az сообщает пресс-служба МВД.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных проступках (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении председателя муниципалитета поселка Мехдиабад В.Гусейнова составлен протокол и применена мера административного взыскания в размере 3 000 манатов.

Также на территории Бинагадинского района, во дворе одного из зданий на улице Вагзалъяны поселка Баладжары была обнаружена свалка твердых отходов. В отношении проживающего в этом здании гражданина Ю.Раджабова также быд составлен протокол по статье 271 Кодекса об административных проступках и наложен штраф в размере 500 манатов.