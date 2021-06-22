https://news.day.az/society/1355122.html В Сумгайыте в море обнаружено тело юноши--> -->
В Сумгайыте в море обнаружено тело юноши
На сумгайытском побережье Каспийского моря обнаружено тело утонувшего юноши.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на пляже "Ляман" в Джорате было обнаружено тело утонувшего человека. О происшествии немедленно были проинформированы соответствующие организации. Тело утонувшего было извлечено из воды и передано по назначению. По предварительной версии, юноша в возрасте 18-19 лет утонул в море примерно 3 дня назад.
Личность утонувшего не установлена.
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