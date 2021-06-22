В Сумгайыте в море обнаружено тело юноши

На сумгайытском побережье Каспийского моря обнаружено тело утонувшего юноши.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на пляже "Ляман" в Джорате было обнаружено тело утонувшего человека. О происшествии немедленно были проинформированы соответствующие организации. Тело утонувшего было извлечено из воды и передано по назначению. По предварительной версии, юноша в возрасте 18-19 лет утонул в море примерно 3 дня назад.

Личность утонувшего не установлена.