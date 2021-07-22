В Азербайджане проводятся исследования в сфере оценки эффективности вакцины от COVID-19

Среди медицинских работников проводится исследование по оценке эффективности вакцины от COVID-19. Завершен первый этап исследования, проведенный Центром общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) при поддержке министерства здравоохранения Азербайджана и Всемирной организации здравоохранения.

Директор центра Гахраман Хагвердиев ответил на вопросы об этом масштабном исследовании, проводимом в республике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Какова цель этого исследования, проводимого в Азербайджане?

- Это широкомасштабное когортное исследование по оценке эффективности вакцины от COVID-19. Проект был предложен Всемирной организацией здравоохранения в рамках глобального исследования в соответствии с протоколами UNITY. Основная цель исследования, которое проводилось одновременно во многих странах Европы и с учетом адаптации к местным условиям, заключалась в оценке эффективности вакцины. Также учитывались и другие важные моменты, например, оценка продолжительности действия препарата, возраст, фактор наличия сопутствующих заболеваний и др. То есть целью исследования было изучение характеристик инфекции COVID-19 и сбор надежных данных для ее сдерживания. Несмотря на относительное улучшение эпидемиологической ситуации в республике, пандемия COVID-19 продолжается, выявляются все более опасные штаммы, появляются основания считать, что альтернативы массовой вакцинации нет.

- Как проводится исследование и кого оно охватывает?

- К исследованию были привлечены медицинские и немедицинские работники, которые трудятся в учреждениях здравоохранения столицы. Исследование проводится среди сотрудников семи медицинских учреждений - объединенных больниц №№ 7, 15, 18, 23, 24, 26 и 29 города Баку. В исследовании принимают участие 1 500 медицинских работников учреждений здравоохранения, вакцинированных против COVID-19 и подписавших форму согласия. Исследование будет проводиться в течение 12 месяцев. Участники исследования трижды в год (в начале проекта, через полгода и год спустя) будут проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мы уже собрали образцы крови для первого этапа и скоро получим первые результаты анализа.

- Какие меры будут приняты во время следующих этапов?

- Во время исследования участники еженедельно будут заполнять краткую анкету, кроме того, будет контролироваться их общее состояние. Хочу отметить, что с респондентами заранее был проведен обширный опрос с целью выяснить, заразились ли они COVID-19 во время пандемии, были ли у них сопутствующие заболевания, как часто они контактировали с пациентами и так далее. Важным моментом исследования является то, что каждую неделю в течение года мы интересуемся их состоянием здоровья, есть ли у них подозрения на симптомы коронавирусной инфекции. В случае утвердительного ответа мы просим их пройти соответствующее обследование. Так, при положительном результате ПЦР-анализа проводится еще одно контрольное обследование, и образцы для анализа отправляются на хранение в течение года.

Таким образом, 1 500 медицинских работников будут находиться под постоянным наблюдением в течение года.

- Почему для изучения эффективности вакцин Всемирная организация здравоохранения выбрала именно медицинских работников?

- Во-первых, медицинские работники - одна из наиболее уязвимых групп для нового типа коронавирусной инфекции. Во-вторых, в соответствии с Национальной стратегией вакцинации, они были вакцинированы первыми. И главное, информация об инфицировании COVID-19 среди медицинских работников важна не только для определения характеристик передачи вируса и выявления факторов риска, но и для защиты медработников от новых случаев заражения.

- Вы упомянули, что аналогичные исследования проводятся и в других странах Европы. На каком уровне осуществляется страновое сотрудничество, предусматривающее обмен опытом и информацией?

- На прошлой неделе прошла очередная онлайн-встреча, на которой европейские страны-участницы исследования представили отчет о ходе реализации проекта. Впервые сотрудники центра представили отчет об успешной реализации первого этапа. Кроме того, результаты исследования будут опубликованы в ведущих мировых научных журналах.

В связи с этим еще раз хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает нас и участников исследования, всех представителей нашего центра, активно участвующих в этой работе, а также моих европейских коллег - экспертов, которые каждую неделю проводят с нами онлайн-встречи и помогают в нашей работе. Первый этап завершен, нас ждет новый этап. Желаю всем успехов в этой благой и самоотверженной работе!