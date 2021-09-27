В Шуше минутой молчания почтена светлая память шехидов

В освобожденной от армянской оккупации Шуше с уважением почтена светлая память шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в 12:00 27 сентября на всей территории нашей страны, в том числе Шуше, объявлена минута молчания. Люди минутой молчания почтили память погибших героев.

На Площади флага под звуки государственного гимна был поднят наш триколор, произведен залп. Затем отважные азербайджанские солдаты совершили шествие в направлении Шушинской крепости.

Отметим, что согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне и погибшим за территориальную целостность нашей страны.

Сегодня во всех городах и районах нашей страны, в том числе на освобожденных территориях, проходят церемонии почтения памяти, во всех религиозных храмах Азербайджана - мечетях, церквях и синагогах чтят память наших шехидов, читают молитвы за упокой души героических сынов Родины.