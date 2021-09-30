Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) установила рекорд по количеству президентских стипендиатов, поступивших в вузы Азербайджанской Республики на 2021/2022 учебный год.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 сентября 2021 года "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году", 102 человека были удостоены Президентской стипендии.

33 из них - студенты БВШН. Это самый высокий показатель в истории образования Азербайджана. Никогда еще ни в одном вузе страны не было такого количества президентских стипендиатов.

Среди президентских стипендиатов есть лидеры, набравшие самые высокие баллы на вступительных экзаменах. Так, Абиль Шафиев показал самый высокий результат на этих экзаменах и также стал лидером в 1-й группе специальностей. Афлан Бадалов стал лидером во 2-й группе специальностей.

Отметим, что Абиль Шафиев был принят на факультет "Химическая инженерия" БВШН с 697,1 баллами, а Афлан Бадалов - на недавно открывшийся факультет "Бизнес-администрирование" БВШН с 691,2 баллами.