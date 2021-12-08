https://news.day.az/society/1413361.html Цепная авария в Гёйгёле, есть пострадавшие
Цепная авария в Гёйгёле, есть пострадавшие
На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Хаджимелик Гёйгёльского района произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в стоявший на обочине дороги "КамАз". После этого другой грузовик врезался в "ВАЗ 2107". При аварии пострадали два человека.
Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.
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