Цепная авария в Гёйгёле, есть пострадавшие

На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Хаджимелик Гёйгёльского района произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в стоявший на обочине дороги "КамАз". После этого другой грузовик врезался в "ВАЗ 2107". При аварии пострадали два человека.

Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится расследование.