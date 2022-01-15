Крупная кража из частного дома в Агдаме

Житель Агдамского района обратился в районный отдел полиции (РОП) и сообщил, что из принадлежащего ему частного дома украдены 37 200 манатов и драгоценности на сумму 15 000 манатов.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании обращения, по подозрению в совершении кражи были задержаны жители Агджабединского района Турал Тагиев, Анар Гасанов и Эхтирам Исмаилоглу. Часть похищенных денег и драгоценностей была изъята у них в качестве вещественных доказательств.

По факту в Агдамском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.