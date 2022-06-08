Сколько учащихся оканчивают 12-й класс в Баку?

Выпускные классы школ, входящих в подчинение Управления образования Баку, оканчивают 58 739 учащихся.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Управления образования Баку, посвященном итогам 2021-2022 учебного года.

Отмечалось, что в 2021-2022 учебном году 9-й класс общеобразовательных школ, входящих в подчинение Управления образования Баку (УОБ), оканчивают 35 100 человек, 11-й класс - 23 505 человек, а 12-й класс (очно-заочные общеобразовательные школы и заочные классы) - 134 человека.

В столице первый класс оканчивают 46 470 человек. В текущем учебном году в общеобразовательных школах, входящих в подчинение УОБ, работают 29 115 учителей.

В 2021-2022 учебном году в 1070 дошкольных группах, функционирующих в 275 общеобразовательных школах столицы, занимались 25 484 ребенка.

Отметим, в подчинении УОБ функционируют 320 школ (312 общеобразовательных школ, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочных вечерних школ), 338 дошкольных учебных заведений и 5 Центров развития детей и молодежи.