Бакинские врачи вернули к жизни утонувшего мужчину

В Сабунчинском районе Баку в море чуть не утонул мужчина, праздновавший день рождения на берегу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на пляже Нардарана.

Мушвиг Исмаилов 1991 года рождения чуть не утонул во время купания в море. Он был доставлен на "скорой" в больницу № 1 без признаков жизни. Благодаря усилиям реаниматологов, его удалось вернуть к жизни.