Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в Лерике

Лечение пострадавших в тяжелом ДТП в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской районной центральной больнице, находящемся в ведении TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, три человека, госпитализированных после ДТП в Лерикскую районную центральную больницу, также были эвакуированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Таким образом, количество лечащихся в данной больнице пострадавших достигло восьми (7 женщин, 1 мужчина).

В настоящее время лечение восьми человек продолжается в реанимационном отделении больницы. Из них состояние семи человек (все женщины) оценивается как тяжелое, а состояние одного человека (мужчина) оценивается как средней степени тяжести.

Диагнозы лиц, поступивших в больницу, в основном связаны с ранениями лица, головы и тела, переломами костей, травматическим шоком, закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки, сотрясением мозга, множественными переломами ребер.