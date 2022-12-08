Электропоезд Сумгайыт-Баку сбил человека

Восьмого декабря в 07:40 электропоезд №6006 Сумгайыт - Хырдалан - Баку сбил человека, переходившего железнодорожные пути в запрещенном месте.

Как сообщили в четверг Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", электропоезд двигался со скоростью 101 км/ч. Инцидент произошел на 11-м километре участка Гюздак - Хырдалан.

"Пострадавший скончался на месте. Инцидент расследуется правоохранительными органами. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности", - говорится в сообщении ЗАО.