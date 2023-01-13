В Азербайджане утвержден Порядок обеспечения безопасного доступа детей к образованию и соцуслугам в чрезвычайных ситуациях

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении "Порядка обеспечения безопасного и равного доступа детей к образованию, социальным и другим услугам в чрезвычайных ситуациях, во время пандемии и в других подобных особых ситуациях".

Как сообщает в пятницу Day.Az, данный документ утвержден в целях обеспечения исполнения подпункта 5.1.5 "Плана действий по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2025 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 ноября 2020 года №2306.