Подельники иранской наркосети задержаны в Баку

Сотрудники управления полиции Насиминского района Баку, а также территориальных отделов и подразделений полиции, провели очередные операции на участках района, более известных как "Папанин" и "Кубинка".

Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД Азербайджана, в ходе мероприятия за осуществление незаконного оборота и продажи наркотиков по указанным адресам были задержаны Мурад Бахшиев, Мурад Исмаилов, Солтан Нуриев, Орхан Нуриев, Айдын Аллахвердиев, Рашид Нуриев, Парвин Исмаилов и Низами Мурсалов. У них было обнаружено и изъято около двух килограммов героина, метамфетамина и таблеток, содержащих запрещенные психотропные вещества.

"Задержанные утверждают, что через социальные сети познакомились с гражданином Ирана по имени "Сайяд", у которого получали наркотические средства с целью их продажи онлайн. Также было установлено, что некоторые из задержанных занимались активной пропагандой наркотиков среди молодежи и подростков.

Собранные материалы были направлены в следственный отдел Насиминского РОП. В отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.