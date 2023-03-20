https://news.day.az/society/1548419.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 4 человека вылечились, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 829 271 случай заражения коронавирусной инфекцией, 818 795 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 323.
За последние сутки в стране проведены 526 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 549 889.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре