Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Заура Рауф оглу Микаилова председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Как передает Day.Az, до этого назначения Микаилов занимал пост председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Микаилов Заур Рауф оглу окончил факультет "Управление бизнесом" Университета Богазичи (Турция).

В 2001-2009 годах работал главным коммерческим администратором в ООО Bakcell.

Занимал высокий пост в строительной компании PAŞA Construction, был генеральным директором Port Baku Towers.

Был генеральным директором ООО Agro Dairy, которое входит в структуру PAŞA Holding.

С ноября 2018 года по январь 2021 года занимал должность исполнительного директора сети супермаркетов Bravo.

В 2021 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был назначен председателем ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".