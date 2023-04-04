В ТОП-3 самых эффектных тиар в истории вошло украшение азербайджанки

Журнал Tatler назвал три самые эффектные королевские тиары за всю историю, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Одной из них стала тиара "Семь изумрудов", которую вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви, азербайджанка по происхождению, получила в подарок, когда вышла замуж за последнего шахиншаха Ирана Мохаммада Резу Пехлеви в 1959 году.

Украшение было выполнено на заказ американском ювелиром Гарри Уинстоном, также известным как король бриллиантов. Диадема может похвастаться декором из гигантских изумрудов-кабошонов, расположенных в арке из 294 прозрачных бриллиантов. На сегодняшний день тиара хранится в Центральном банке Тегерана.

В список также попала бразильская корона "Браганса", которая на сегодняшний день принадлежит шведской королевской семье и активно используется на многочисленных мероприятиях. Именно эту тиару выбрала нынешняя королева Сильвия для своего первого официального портрета, а кронпринцесса Луиза - для коронации британского короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году.

Отличительной особенностью короны можно назвать ее вес - он составляет около 3 кг. Изделие выполнено из бриллиантов, которые выложены в сложный рисунок - переплетения цветочных бутонов и веточек с листьями.

Третьим указанным украшением стала Большая бриллиантовая диадема российской императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II.

Драгоценность была изготовлена еще в 1831 году для супруги императора Николая I, которую тоже звали Александра Федоровна. Однако наибольшую известность тиара приобрела именно благодаря супруге Николая II, которая посетила в ней открытие I Государственной думы в 1906 году.

Украшение выполнено в стиле lovers knot, который отличается сочетанием бриллиантов с каплевидными жемчужинами. Тиара изготовлена в виде кокошника с 113 жемчужинами, прикрепленными сверху к бриллиантовым креплениям и декорированными в нижней части аркой из россыпи бриллиантов. После революции 1917 года корона императрицы была утеряна, на сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.