https://news.day.az/society/1552780.html Азербайджанка покорила высочайшую точку Африки - ФОТО
Азербайджанка покорила высочайшую точку Африки - ФОТО
По случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудница Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Сима Сафарова 25-28 марта покорила высочайшую вершину Африканского континента - пик Ухуру горы Килиманджаро.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Сообщается, что совершившая шествие из танзанийского города Аруша к пику Ухуру Сима Сафарова водрузила флаг Азербайджана на пике, расположенном на высоте 5 895 метров над уровнем моря.
Сима Сафарова является спасателем Службы спасения особого риска МЧС.
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