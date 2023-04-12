Европейская Азербайджанская Школа организовала промо-акцию в торговом центре Дениз Молл

Европейская Азербайджанская Школа объявляет набор учащихся на 2023-2024 учебный год в центр раннего развития, начального и среднего уровня.

С этой целью 8 апреля сотрудники отделы Маркетинга и Приема провели промо-акцию в торговом центре "Дениз Молл".

Следует отметить, что Европейско-Азербайджанская Школа является международной частной школой, признанной Минис­тер­ством Науки и Образования Азербайджанской Республики, а также она является членом сети Совета Международных Школ (CIS), организации, обеспечивающей качественное международное образование.

Учебное заведение действует в двух современных корпусах с учебным оборудованием высокого уровня.

В школе функционируют тренажерный зал, бассейны, полностью соответствующие олимпийским стандартам, летние и спортивные площадки для эффективного отдыха, лаборатории информационных технологий, большой конгресс-холл, столовые, предлагающие качественное и разнообразное питание в обоих корпусах. Кроме того, в средней школе есть полностью оборудованная и безопасная научно-образовательная лаборатория.

В школьных зданиях действует служба сервиса "Школьный автобус", которая соединяет два учебных корпуса и обеспечивает доставку учащихся по месту назначения.

Сотрудники ЕАШ предоставили подробную информацию о школе, процессе обучения и приема, а также другие темы, интересующие людей, заинтересованных в кампании. Акция вызвала большой интерес у людей, и они получили достаточно информации о школе.

Различные песни в исполнении директора школы Франческо Банкини и учеников были прослушаны с большим интересом и воодушевлением и произвели на них хорошее впечатление.

Команда ЕАШ успешно завершила кампанию.