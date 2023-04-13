Лев Спивак награждён орденом «Сын Отечества»

Совсем недавно, Израиль посетил президент Фонда "Dədə Qorqud", главный редактор журнала "Azərbaycan dünyası" ("Мир Азербайджана") Эльдар Исмаилов. Он приехал специально на открытие посольства Азербайджанской Республике в Государстве Израиль, передает Day.Az.

Многие кто был на торжественном приёме по этому случаю говорили о том что до сегодняшнего дня Азербайджан в Израиле представляла его диаспора, в частности Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз".

Будучи одним из тех кто выдвинул эту теорию, президент Фонда "Dədə Qorqud", главный редактор журнала "Azərbaycan dünyası" Эльдар Исмаилов, вручил орден "Vətən övladı" ("Сын Отечества") президенту Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Льву Спиваку, который на протяжении 12-ти лет был генеральным директором ассоциации, и уже 4 года является её президентом.

На встрече с членами правления Ассоциации "АзИз", Эльдар Исмаилов вкратце рассказал об истории учреждения этого ордена, который является одним из трех почетных наград благотворительного Фонда "Dədə Qorqud", наряду с орденом "Mehriban ana" ("Заботливая мать") и премией "Dədə Qorqud". За последние годы награды благотворительного фонда "Dədə Qorqud" получили многие видные общественно-политические деятели, бизнесмены, работники просвещения, деятели искусства из Азербайджана, России, Украины, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и других стран. Все эти и другие награды вручаются Фондом "Dədə Qorqud" на протяжении 18-ти лет выдающимся людям мира.

Президент Фонда "Dədə Qorqud", главный редактор журнала "Azərbaycan dünyası" Эльдар Исмаилов подчеркнул, что руководимые им Фонд и журнал на протяжении долгих лет тесно работают с диаспорой, активно поддерживая представителей Азербайджана, проживающих за рубежом. Он отметил, что они трудятся на благо Азербайджана, активно поддерживая позицию Азербайджанского государства. Говоря же о жителях своей страны он сказал что "Азербайджан всегда гордился своими сыновьями и дочерьми, которые вносили неоценимый вклад в развитие и обогащение национального самосознания. Их имена известны, они уважаемы и признаны в своем деле, в своей деятельности".

Благотворительный фонд "Dədə Qorqud" кроме печатного органа "Azərbaycan dünyası" имеет и свой собственный сайт http://www.mir-azerbaydjana.az/ которые расказывают широкой читательской аудитории о заслугах выдающихся личностей Азербайджана, а также подробно рассказывают общественности страны и азербайджанской диаспоре за рубежом о деятельности фонда, событиях, связанных с их работой, о награждениях и торжествах по случаю вручения той или иной награды Национального фонда "Dədə Qorqud".

На встрече говорили о том что Фонд "Dədə Qorqud" берёт на себя ответственность в оценке вклада деятелей науки, общественно-политической жизни, литературы и искусства в развитие и обогащение национального самосознания. Почетными наградами Фонда было удостоено немало достойных лиц, преданных своему народу и традициям. Доброжелательная миссия Фонда заключается и в объединении усилий на общей исторической арене лидеров тюркского мира, в передаче цельной и безошибочной информации об истории, культуре и корнях тюрских народов, в пропаганде их истинно народных благородных традиций, идеалов и приоритетов.

Говоря я об израильско-азербайджанских отношениях, Эльдар Исмаилов привёл слова президента: "Как сказал наш Президент Ильхам Алиев, "в основе успешно развивающихся межгосударственных отношений Азербайджана с Израилем лежит воля наших народов, исторически проживающих в условиях дружбы, взаимопонимания и уважения".

Президен Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак поблагодарил президента Фонда "Dədə Qorqud", главного редактора журнала "Azərbaycan dünyası" Эльдара Исмаилова за такую награду "Получение Фондом этого ордена, подтверждает, что проводимая Ассоциацией "АзИз" работа даёт свои эффекты".

На встрече обсуждали проекты, которые помогут укрепить дружественные отношения между двумя странами.

Лев Спивак награждён орденом "Сын Отечества" (ФОТО)