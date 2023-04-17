К сведению пассажиров поезда Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные рейсы на 21, 23 и 24 апреля в связи с возрастающим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку в дни праздника Рамазана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Так, 21 апреля поезд, отправляющийся дополнительным рейсом, выйдет в 07:50 с Бакинского железнодорожного вокзала и прибудет в Агстафу в 12:45.

23-24 апреля поезд будет отправляться из Баку в 08:25 с прибытием в Агстафу в 13:20. Поезд, отправляющийся из Агстафы в Баку в 15:30, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:25.