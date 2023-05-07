Студентка из Азербайджана завоевала медаль на Международной Менделеевской олимпиаде

Азербайджанская студентка Дениз Саттарлы, некоторое время назад поступившая в Массачусетский технологический институт, завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде в Казахстане.

Об этом как передает Day.Az, в Twitter написал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Наша школьница Дениз Саттарлы, которая некоторое время назад поступила на бакалавриат Массачусетского технологического института по специальности "Химия", завоевала бронзовую медаль Международной Менделеевской олимпиады в Казахстане. Поздравляю и желаю успехов", - отмечается в публикации.