https://news.day.az/society/1562184.html Студентка из Азербайджана завоевала медаль на Международной Менделеевской олимпиаде - ФОТО
Студентка из Азербайджана завоевала медаль на Международной Менделеевской олимпиаде - ФОТО
Азербайджанская студентка Дениз Саттарлы, некоторое время назад поступившая в Массачусетский технологический институт, завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде в Казахстане.
Об этом как передает Day.Az, в Twitter написал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
"Наша школьница Дениз Саттарлы, которая некоторое время назад поступила на бакалавриат Массачусетского технологического института по специальности "Химия", завоевала бронзовую медаль Международной Менделеевской олимпиады в Казахстане. Поздравляю и желаю успехов", - отмечается в публикации.
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