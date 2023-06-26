Тяжелая авария в Нахчыване

В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла между селами Керки и Беюкдуз.

Так, в результате столкновения автомобиля Hyundai с государственным номерным знаком 71-BC-377 и автомобиля Wolswagen с государственным номерным знаком 74-BB-744 погибли 4 человека, в том числе ребенок.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Раненые были госпитализированы в Республиканскую больницу АР..

По данному факту проводится расследование.