https://news.day.az/society/1576527.html Тяжелая авария в Нахчыване - есть погибшие - ФОТО
Тяжелая авария в Нахчыване - есть погибшие - ФОТО
В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла между селами Керки и Беюкдуз.
Так, в результате столкновения автомобиля Hyundai с государственным номерным знаком 71-BC-377 и автомобиля Wolswagen с государственным номерным знаком 74-BB-744 погибли 4 человека, в том числе ребенок.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.
Раненые были госпитализированы в Республиканскую больницу АР..
По данному факту проводится расследование.
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