Влияют ли землетрясения в Каспии на Азербайджан?

Землетрясения, происходящие сегодня в Каспийском море (на территории Дагестана и на границе с Туркменистаном), не оказывают и не могут оказывать никакого влияния на Азербайджан.

Как передает во вторник Day.Az об этом сообщила заведующая Отделом информации Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Вусала Рафиггызы.

По ее словам, информация, распространяемая в социальных сетях, не имеет под собой никаких оснований.

"Не верьте слухам и следите за официальной информацией", - отметила она.

Напомним, что сегодня в Каспийском море произошло два землетрясения магнитудами 3,5 и 3,3.

По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.