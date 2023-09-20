Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога в сторону центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в сторону станции метро "20 Января";
4. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в обе стороны;
6. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Круг "20 Января";
8. Улица Гасан бея Зардаби, в сторону круга "Гялябя";
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