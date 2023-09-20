Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога в сторону центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в сторону станции метро "20 Января";

4. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в обе стороны;

6. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Круг "20 Января";

8. Улица Гасан бея Зардаби, в сторону круга "Гялябя";