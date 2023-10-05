"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию

Азербайджанский путешественник Азер Гариб представил фильм под названием " Bir səfərin izi ilə", посвященный официальному визиту Общенационального лидера Гейдара Алиева в Италию в 1997 году.

Как передает Day.Az, презентация фильма состоялась 4 октября в кинотеатре "Низами".

Этот интересный проект ведет нас по историческим городам Италии, которые посетил Гейдар Алиев, показывая нам неофициальные аспекты официального визита.

Вместе с путешественником зритель отправится в удивительное путешествие по Риму, Неаполю, Помпеям и острову Капри, запечатлевая необычные моменты визита.

Азер Гариб, известный журналист и автор идеи фильма, также подчеркнул, что в данном формате будут созданы другие фильмы, рассказывающие об интересных подробностях четырёх визитов Общенационального лидера.

Данный проект стал реальностью благодаря поддержке авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", чья социальная миссия направлена на развитие культуры и сохранение наследия страны.