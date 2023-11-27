Азербайджан и Узбекистан укрепляют связи между НПО

В настоящее время идет работа по наращиванию связей между неправительственными организациями (НПО) Азербайджана и Узбекистана.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщил Trend председатель правления Национальной ассоциации неправительственных некоммерческих организаций Узбекистана Камолиддин Ишанходжаев в кулуарах Форума сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО) в Физули.

"Идет работа, во-первых, по наращиванию связей между нашими НПО для решения социальных проблем, которые стоят перед нашими странами, то есть перед нашими народами. И в этом плане необходимо отметить, что существует множество проблем социального характера, решение которых необходимо поручить не только государственным органам, но и общественным организациям. Таким образом, необходимо вовлечение общественных организаций для решения задач, стоящих перед нашими государствами", - сказал он.

Говоря о будущих планах, Ишанходжаев отметил, что уделяется внимание развитию сотрудничества между НПО Азербайджана и Узбекистана, а также двусторонним отношениям.

"У нас также есть планы по укреплению сотрудничества между НПО, занимающимися вопросами гендерного равенства и прав женщин, проблемами, связанными с безработицей, а также другими аспектами, фактически работающими и в Азербайджане, и в Узбекистане. Кроме того, хочу отметить, что вопросы экологии, здравоохранения и прав женщин являются приоритетными задачами для Узбекистана. Для их решения мы проводим различные мероприятия, включая сотрудничество с нашими зарубежными партнерами", - добавил он.

Отметим, что в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека города Физули проходит Форум сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО). В форуме принимают участие более 100 представителей НПО двух стран.

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