В Азербайджане утверждено Положение об организации и порядке проведения выборов в НАНА

В Азербайджане утверждено Положение об организации и порядке проведения выборов в Национальную Академию Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на НАНА, первый вице-президент НАНА, академик-секретарь, академик Ариф Гашимов довел до сведения присутствующих на Общем собрании НАНА информацию об общих тезисах "Положения об организации и порядке проведения выборов в Национальную Академию Наук Азербайджана", правилах организации и проведения выборов членов академии, их обязанностях и функциях.

""Положение об организации и порядке проведения выборов в Национальную академию наук Азербайджана" было подготовлено и представлено на обсуждение в Президиум НАНА, и после широкого обсуждения было принято ходатайство об этом перед Общим собранием НАНА.

После обсуждения Общее собрание НАНА утвердило данное положение", - сказал А.Гашимов.

Отметим, что сегодня в Баку в здании Президиума НАНА проходит Общее собрание Национальной Академии Наук Азербайджана. На собрании обсуждается ряд организационных вопросов.

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